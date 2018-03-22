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Минздрав России готовит госпрограмму по детской медицине
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Минздрав России готовит госпрограмму по детской медицине 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Минздрав России готовит государственную программу по детской медицине, куда войдет совершенствование амбулаторного звена и обновление материально-технической базы детских больниц. Об этом сообщила журналистам в четверг замминистра здравоохранения России Татьяна Яковлева.
"Мы сейчас делаем государственные программы, где будет онкология, где будут сердечно-сосудистые [заболевания] и детство, где будут детские поликлиники и детские больницы", — сказала она, отвечая на вопрос ТАСС.
Президент России Владимир Путин ранее поддержал выделение ресурсов на модернизацию детских поликлиник на три года. Финансирование обновления детских поликлиник было выделено из средств резервного фонда правительства.
Отдельно Минздрав на данный момент готовит программу обновления детских лечебных учреждений второго уровня.
Ранее министр здравоохранения России Вероника Скворцова сообщала, что на данный момент более 1 тыс. зданий детских больниц, что составляет около 50% от общего числа, не отвечают современным требованиям, нуждаются в капитальной ремонте или должны быть снесены. Региональные больницы для детей при этом отсутствуют в 17 регионах.
Яковлева отметила, что Минздрав России в данный момент занимается подсчетом, сколько средств понадобится на капитальный ремонт и замену всех детских больниц в регионах страны. Эти данные, по словам Яковлевой, будут представлены в ближайшее время.
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