Хамитов раскритиковал работу башкирских больниц 

По его словам, в регионе высокая смертность и медикам нужно приложить все усилия, чтобы снизить негативную динамику. Вопрос о контроле за ситуацией он адресовал главным врачам больниц, заявив, что «не нужно перекладывать эту работу на правительство», пишет «Интерфакс».
Напомним, по данным Росстата в Башкирии младенческая смертность за год выросла на 5,3%. Также рост данного показателя наблюдается и в Оренбургской области. Так за первые 10 месяцев 2017 года в республике были зафиксированы 297 детских смертей в возрасте до одного года. В 2016 году за аналогичный период умерли 282 ребенка.