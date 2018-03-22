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Хамитов раскритиковал работу башкирских больниц
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Хамитов раскритиковал работу башкирских больниц 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
По его словам, в регионе высокая смертность и медикам нужно приложить все усилия, чтобы снизить негативную динамику. Вопрос о контроле за ситуацией он адресовал главным врачам больниц, заявив, что «не нужно перекладывать эту работу на правительство», пишет «Интерфакс».
Напомним, по данным Росстата в Башкирии младенческая смертность за год выросла на 5,3%. Также рост данного показателя наблюдается и в Оренбургской области. Так за первые 10 месяцев 2017 года в республике были зафиксированы 297 детских смертей в возрасте до одного года. В 2016 году за аналогичный период умерли 282 ребенка.
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