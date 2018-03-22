Творческая благотворительная акция пройдет в «Арсенале»

Творческая благотворительная акция в формате экскурсии-квеста «Радужный космос» для детей-инвалидов, детей с особыми потребностями в развитии, и их родителей пройдет в ГЦСИ «Арсенал „24 марта.

В этот день Центр помощи семье и детям „Журавушка“ проведет благотворительную экскурсию-квест „Радужный космос“ по выставкам в Арсенале для детей с особенностями развития, которые проходят реабилитацию в Центре.

Экскурсия будет представлять собой увлекательную игру по фантастическому пространству, построенному московским художником Ростаном Тавасиевым на выставке „Космопорт „Стригино 3“.

Вдохновившись графическими работами и их тактильными моделями на выставке „Современная графика по Брайлю“, ребята создадут свою собственную объемную картину. В экскурсии примут участие 25 семей. Экскурсию проведет Ольга Винокурова — свободный художник и участник выставок „АРТ РОССИЯ“, „АРТОНАВТ“, „Свобода творчества“ и „100 оттенков“.