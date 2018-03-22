Дошколята погрузились в мир русского национального костюма

Для ребят из подготовительной группы дошкольного отделения №1 провели познавательное занятие на тему «Русский национальный костюм». Воспитатель Евгения Рязанкина загадала ребятам тематические загадки.

Дошколята рассматривали и изучали нарядный русский костюм и повседневную одежду, рисовали костюмы на шаблонах. Дети вспомнили много русских имен и выучили новые слове по теме (лапти, кокошник и др.)

Закрепив знания, дети активно общались с воспитателем, о значении деталей костюма, а также продолжала пробуждать интерес детей. Одной из задач занятия было пробудить интерес к национальным обычаям и традициям.