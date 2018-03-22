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Дошколята погрузились в мир русского национального костюма
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Дошколята погрузились в мир русского национального костюма 

Управа района Гагаринский 48 минут назад
Фото: Управа района Гагаринский
Для ребят из подготовительной группы дошкольного отделения №1 провели познавательное занятие на тему «Русский национальный костюм». Воспитатель Евгения Рязанкина загадала ребятам тематические загадки.
Дошколята рассматривали и изучали нарядный русский костюм и повседневную одежду, рисовали костюмы на шаблонах. Дети вспомнили много русских имен и выучили новые слове по теме (лапти, кокошник и др.)
Закрепив знания, дети активно общались с воспитателем, о значении деталей костюма, а также продолжала пробуждать интерес детей. Одной из задач занятия было пробудить интерес к национальным обычаям и традициям.
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