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День рождения Корнея Чуковского отметят в Измайлово
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День рождения Корнея Чуковского отметят в Измайлово 

Управа района Измайлово города Москвы 46 минут назад
Фото: Управа района Измайлово города Москвы
Мероприятие «У меня зазвонил телефон» состоится для детворы в районной библиотеке №82.
Фонд детской литературы №1, библиотеки №82, в рамках «Недели детской книги» во вторник, 27 марта, проведет детский праздник, посвященный дню рождения Корнея Чуковского.
Дети познакомятся в этот день с жизнью и творчеством писателя, услышат интересные эпизоды и истории появления стихотворений-сказок. Они узнают, что создатель «Крокодила», «Айболита», «Мойдодыра» был не только детским писателем, но и замечательным переводчиком, журналистом и большим другом детей.
Во второй части праздничной программы измайловцы посетят книжную выставку и примут участие в литературной игре и конкурсах. Они отгадают загадки, викторину, кроссворды.
Начало программы в 12.45.
Адрес: 4-я Парковая ул., д. 12, к. 1.
Вход свободный.
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