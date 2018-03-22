День рождения Корнея Чуковского отметят в Измайлово

Мероприятие «У меня зазвонил телефон» состоится для детворы в районной библиотеке №82.

Фонд детской литературы №1, библиотеки №82, в рамках «Недели детской книги» во вторник, 27 марта, проведет детский праздник, посвященный дню рождения Корнея Чуковского

Дети познакомятся в этот день с жизнью и творчеством писателя, услышат интересные эпизоды и истории появления стихотворений-сказок. Они узнают, что создатель «Крокодила», «Айболита», «Мойдодыра» был не только детским писателем, но и замечательным переводчиком, журналистом и большим другом детей.

Во второй части праздничной программы измайловцы посетят книжную выставку и примут участие в литературной игре и конкурсах. Они отгадают загадки, викторину, кроссворды.

Начало программы в 12.45.

Адрес: 4-я Парковая ул., д. 12, к. 1.

Вход свободный.