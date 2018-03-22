Во Дворце творчества «Хорошево» провели конкурс юных экскурсоводов

В рамках фестиваля юных историков-краеведов во Дворце творчества детей и молодежи «Хорошево» состоялся конкурс экскурсоводов для детей «Путешествие по Москве».

— Девятилетняя экскурсовод объясняла, почему демонстрируемый ботик Петра I ненастоящий, а ее старший брат показывал, как изменялась Театральная площадь на самодельном макете, — рассказали в пресс-службе ДТДиМ «Хорошево».

Юные экскурсоводы и их родители вместе с педагогами смотрели ролик о старинной улице Варварке, разбирались, как менялась застройка в районе метро «Октябрьское поле», переживали трагические страницы истории Высоко-Петровского монастыря. (вт)