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Во Дворце творчества «Хорошево» провели конкурс юных экскурсоводов
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Во Дворце творчества «Хорошево» провели конкурс юных экскурсоводов 

Управа района Хорошево-Мневники 42 минуты назад
Фото: Управа района Хорошево-Мневники
В рамках фестиваля юных историков-краеведов во Дворце творчества детей и молодежи «Хорошево» состоялся конкурс экскурсоводов для детей «Путешествие по Москве».
— Девятилетняя экскурсовод объясняла, почему демонстрируемый ботик Петра I ненастоящий, а ее старший брат показывал, как изменялась Театральная площадь на самодельном макете, — рассказали в пресс-службе ДТДиМ «Хорошево».
Юные экскурсоводы и их родители вместе с педагогами смотрели ролик о старинной улице Варварке, разбирались, как менялась застройка в районе метро «Октябрьское поле», переживали трагические страницы истории Высоко-Петровского монастыря. (вт)
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