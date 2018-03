Летние лагеря с иностранными языками — 2018

Летний лагерь Гете-Института

Летний лагерь Гете-Института — отличная возможность выучить с нуля немецкий язык. За две недели смены запланировано 50 академических часов занятий. При этом никаких скучных лекций и зубрежки: все занятия преподаватели Гете-Института проводят в игровой форме. Будут и развлечения — например, программа Немецкого детского университета. Здесь можно записаться на факультет Человека, Природы или Техники, участвовать в мастер-классах и проводить эксперименты. В программе также игры в бассейне и на свежем воздухе, конкурсы и творческие вечера.

Где: пансионат «Солнечный», Московская область

Цена: 56 000 рублей за 14 дней

Возраст: 10-13 лет Когда: 16 — 29 июля, 15 — 28 августа

Детский лагерь «Мастер-класс» («Англия приехала в Россию»)

В гимназии-пансионе «Мастер-класс» этим летом поселится маленькая Великобритания. Детей ждут игры в крикет и Capture the Flag, общение с носителями английского, увлекательные занятия и конкурсы на английском, клубы по интересам (Singing Club, Music Disco, Drama Studio, Art Studio, Summer School Newspaper, Photo Studio, English Films and Cartoons). Младшим школьникам будут помогать изучать английский язык герои любимой книги «The World of Winnie-the-Pooh». По окончании программы все воспитанники получат «золотой» сертификат о прохождении курса английского языка.

При этом дети смогут насладиться всеми прелестями загородной жизни: обещают купание в бассейне и озере, катание на лошадях, походы в лес, спортивные турниры и многое другое.

Где: Московская область, Истринский район, пос. Огниково

Цена: 97 800 рублей/4 недели, 75 850 рублей/3 недели

Возраст: 6-16 лет Когда: 4 — 30 июня, 2 — 28 июля, 30 июля — 18 августа

