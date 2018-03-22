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Число детей с ОВЗ, обучающихся в школах искусств Подмосковья, с 2013 года выросло в 4 раза
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Число детей с ОВЗ, обучающихся в школах искусств Подмосковья, с 2013 года выросло в 4 раза 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
Количество детей с ограниченными возможностями здоровья, которые обучаются в детских школах искусств (ДШИ) Подмосковья, за последние пять лет увеличилось вчетверо, сообщил в четверг начальник управления информационно-аналитической работы и связей с общественностью министерства культуры Московской области Олег Дядьков.
В Московской областной думе в четверг проходит круглый стол на тему: «Социальная и образовательная инклюзия детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях в Московской области».
«Дети с ограниченными возможностями здоровья приходят в наши школы искусств и получают дополнительное образование. С 2013 года количество таких детей выросла в четыре раза», — сказал Дядьков.
Он добавил, что в 2017 году в школах искусств Подмосковья обучение проходили 658 детей с ограниченными возможностями здоровья. При этом обучение осуществляется по общим и адаптивным программам по 16 специальностям.
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