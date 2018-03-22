В Печатниках прошел цикл мероприятий, посвященных юбилею со дня рождения Сергея Михалкова

В старших группах школы №1256, расположенной на территории района Печатники, прошел цикл мероприятий, посвященных юбилею со дня рождения Сергея Михалкова . Информация об этом появилась на официальном портале учебного заведения.

«В течение недели дети познакомились с его биографией, посмотрев презентацию; с его произведениями для детей; рисовали на тему «Мой любимый герой из книг Михалкова»; узнавали произведения по отрывку и подбирали соответствующие иллюстрации; участвовали в викторине «Знаешь ли ты стихи и сказки Михалкова», — говорится в сообщении.

Для родителей разработали памятки «Как приучить ребенка к чтению», «Как научить ребенка беречь книги», «Как обсуждать с ребенком прочитанную книгу». (то)