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В Печатниках прошел цикл мероприятий, посвященных юбилею со дня рождения Сергея Михалкова
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В Печатниках прошел цикл мероприятий, посвященных юбилею со дня рождения Сергея Михалкова 

Управа района Печатники города Москвы 3 часа назад
Фото: Новые печатники
В старших группах школы №1256, расположенной на территории района Печатники, прошел цикл мероприятий, посвященных юбилею со дня рождения Сергея Михалкова. Информация об этом появилась на официальном портале учебного заведения.
«В течение недели дети познакомились с его биографией, посмотрев презентацию; с его произведениями для детей; рисовали на тему «Мой любимый герой из книг Михалкова»; узнавали произведения по отрывку и подбирали соответствующие иллюстрации; участвовали в викторине «Знаешь ли ты стихи и сказки Михалкова», — говорится в сообщении.
Для родителей разработали памятки «Как приучить ребенка к чтению», «Как научить ребенка беречь книги», «Как обсуждать с ребенком прочитанную книгу». (то)
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