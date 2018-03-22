В детском саду Дмитровского района отметили день рождения Сергея Михалкова

В подготовительной группе № 8 детского сада при школе № 1631 отметили день рождения Сергея Михалкова . Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.

— В группе была оформлена выставка детских книг с портретом писателя, а воспитатели поговорили с ребятами о жизни и творчестве поэта, — рассказал представитель администрации. — Кроме того, дети послушали гимн, посмотрели видеопрезентацию и поучаствовали в литературной викторине: отгадывали произведения Михалкова по картинкам.

Детский сад находится по адресу ул. Лобненская, д. 2а. (мю)