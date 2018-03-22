Ещё
В детском саду Дмитровского района отметили день рождения Сергея Михалкова
Далее:
Читайте также:
Ещё

В детском саду Дмитровского района отметили день рождения Сергея Михалкова 

Управа района Дмитровский города Москвы 3 часа назад
Фото: Управа района Дмитровский города Москвы
В подготовительной группе № 8 детского сада при школе № 1631 отметили день рождения Сергея Михалкова. Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.
— В группе была оформлена выставка детских книг с портретом писателя, а воспитатели поговорили с ребятами о жизни и творчестве поэта, — рассказал представитель администрации. — Кроме того, дети послушали гимн, посмотрели видеопрезентацию и поучаствовали в литературной викторине: отгадывали произведения Михалкова по картинкам.
Детский сад находится по адресу ул. Лобненская, д. 2а. (мю)
Управа района Дмитровский города Москвы: последние новости
В центре соцобслуживания Дмитровского отметят день рождения художника Василия Тропинина Детскую площадку на Вагоноремонтной улице привели в порядок Дошкольники из Дмитровского района показали родителям мюзикл
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: попробуйте узнать этих знаменитостей
Бузова анонсировала «сериал» о своей жизни34
Как снимался сериал «Золотая орда»7
9 интересных фильмов про инопланетное вторжение4
10 фильмов, которые скрасят ожидание весны
Видео
04:23
Ольга Арефьева представила клип «Полночь»
Концерты
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
03:05
Темникова показала жизнь с роботом
Концерты
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
ТВ
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
04:42
Что шептал Нед Старк перед казнью
ТВ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение