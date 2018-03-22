Ничто человеческое им не чуждо: преступник спас жизнь младенцу

Темнокожий американец перепугался, заметив в салоне угнанной им машины спящего пятимесячного младенца, пишет Palm Beach Post.

Он доехал до ближайшей заправки, поспешно достал детское кресло, постучал в дверь ресторана при бензоколонке, попросил сотрудника забрать ребенка и уехал.

Профессия криминалист

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По словам работника ресторана, преступник выглядел напуганным, а ребенок мирно спал.

Его разбудили только прибывшие на место полицейские.

Затем на место приехала мать ребенка, которая, по словам сотрудника магазина, была просто счастлива.

«Мне было тяжело, потому что, будучи мамой четверых детей, я знала, что он голоден», — сказала женщина.

Позже полицейские обнаружили угнанный автомобиль в 5 км от автозаправки.

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