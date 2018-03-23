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С воспитательницы рязанского детсада взыскали 100 тыс. руб за травму ребенка
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С воспитательницы рязанского детсада взыскали 100 тыс. руб за травму ребенка 

АиФ Рязань 3 часа назад
Фото: АиФ Рязань
Клепиковский районный суд удовлетворил требования матери ребенка, получившего травму в детском саду, и взыскал с воспитателя 100 тысяч рублей, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.
Не согласившись с решением суда, ответчик обжаловала его в апелляционном порядке, однако Рязанский областной суд оставил решение райсуда без изменения.
Суд мотивировал свои выводы тем, что приговором суда, вступившим в законную силу, воспитатель признана виновной в совершении преступления, поскольку оставила группу детей без присмотра и за время ее отсутствия ребенок истца получил травму, относящуюся к вреду здоровья средней тяжести.
Действия воспитателя расценены судами обеих инстанций как оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья воспитанников дошкольного образовательного учреждения.
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