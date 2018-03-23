С воспитательницы рязанского детсада взыскали 100 тыс. руб за травму ребенка

Клепиковский районный суд удовлетворил требования матери ребенка, получившего травму в детском саду, и взыскал с воспитателя 100 тысяч рублей, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Не согласившись с решением суда, ответчик обжаловала его в апелляционном порядке, однако Рязанский областной суд оставил решение райсуда без изменения.

Суд мотивировал свои выводы тем, что приговором суда, вступившим в законную силу, воспитатель признана виновной в совершении преступления, поскольку оставила группу детей без присмотра и за время ее отсутствия ребенок истца получил травму, относящуюся к вреду здоровья средней тяжести.

Действия воспитателя расценены судами обеих инстанций как оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья воспитанников дошкольного образовательного учреждения.