За травму ребенка в детсаду рязанка получила 100 тыс. рублей компенсации 

Апелляционный суд Рязанской области отклонил жалобу воспитателя детского сада, по вине которой малолетний ребенок получил травму.
Ранее сотрудница дошкольного учреждения была признана виновной по п. «б» ч.2 ст.238 УК РФ. Женщину обязали выплатить матери ребенка 100 тысяч рублей компенсации морального вреда, так как из-за ее действий ребенок получил травму, относящуюся к вреду здоровья средней тяжести.
Ответчик с данным решением не согласилась и подала апелляционную жалобу, но безуспешно. Суды обеих инстанций расценили действия воспитателя как оказание услуг, не отвечающих здоровью воспитанников дошкольного учреждения. Как сообщили изданию «Новости Рязани» в региональной прокуратуре, данное судебное решение соответствует и заключению прокуратуры.