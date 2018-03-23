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В Ярославле детская больница возобновит оказание аллергологической помощи
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В Ярославле детская больница возобновит оказание аллергологической помощи 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Напомним, что осенью прошлого года основное здание медицинского учреждения признали аварийным и закрыли. Последняя экспертиза подтвердила опасность нахождения в нем. Сейчас детская клиническая больница №1 получила лицензию на работу дневного стационара по направлению аллергологии-иммунологии, С 23 марта врачи начнут принимать маленьких пациентов на улице Добрынина, 26.
В дневном стационаре — 15 коек. Дети, страдающие от сильной аллергии, смогут получать помощь в условиях стационара с 8 до 13 утра.
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