В Ярославле детская больница возобновит оказание аллергологической помощи

Напомним, что осенью прошлого года основное здание медицинского учреждения признали аварийным и закрыли. Последняя экспертиза подтвердила опасность нахождения в нем. Сейчас детская клиническая больница №1 получила лицензию на работу дневного стационара по направлению аллергологии-иммунологии, С 23 марта врачи начнут принимать маленьких пациентов на улице Добрынина, 26.

В дневном стационаре — 15 коек. Дети, страдающие от сильной аллергии, смогут получать помощь в условиях стационара с 8 до 13 утра.