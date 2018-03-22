В палате молодых законодателей при Совете Федерации предложили ввести налоговые льготы для летних лагерей

Член палаты молодых законодателей при Совете Федерации Ирина Даньшина предложила ввести налоговые льготы для летних оздоровительных лагерей. С соответствующей инициативой она выступила в ходе заседания круглого стола, посвященного развитию детского отдыха и оздоровления в России.

«Препятствием развитию системы детских лагерей является налогообложение. В настоящее время имущество детских оздоровительных учреждений облагается налогом на имущество, а также земельным налогом, что не стимулирует баланс содержателей детских оздоровительных лагерей развивать материально-техническую базу. Необходимо законодательно предусмотреть налоговые льготы или освобождение от налога на имущество, альтернативу налога на землю, баланс содержателей детских оздоровительных лагерей», — подчеркнула И. Даньшина.

По ее словам, также необходимо разработать документ или программу, где были бы отражены все предъявляемые к детским лагерям требования.

«Необходимо на федеральном уровне принять решение о создании единого документа, который закреплял бы все предъявляемые к детским лагерям требования различных ведомств. Единый документ для всех регионов, возможно это федеральный закон об организации летнего отдыха детей и молодежи, либо государственная программа, обеспечивающая единую нормативную правовую базу», — заключила И. Даньшина.