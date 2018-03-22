В палате молодых законодателей при СФ предложили организовать в лагерях летние смены для детей-инвалидов

Член палаты молодых законодателей при Совете Федерации Ирина Даньшина предложила организовать в оздоровительных лагерях специальные летние смены для детей-инвалидов. С соответствующей инициативой она выступила в ходе заседания круглого стола, посвященного развитию детского отдыха и оздоровления в России.

«Очень острым остается вопрос организации летнего отдыха для детей-инвалидов, который можно решить уже сейчас в рамках действующего законодательства. Одним из способов решения, возможно, стало бы создание профильных летних смен на базе стационарных оздоровительных детских лагерей. Это позволило бы внести в жизнь детей с ограниченными возможностями разнообразие, подарить положительные эмоции от общения со сверстниками, а также вселить в их родителей уверенность в том, что дети, в первую очередь, будут чувствовать себя полноценными членами общества вопреки всем проблемам», — заявила И. Даньшина.

Она подчеркнула, что в настоящее время речь не идет о тяжелобольных детях, которым необходим постоянный уход со стороны родителей.

«Это возможно сделать примерно для детей слабослышащих, слабовидящих, больных сахарным диабетом, с диагнозом ДЦП и рядом других заболеваний», — пояснила И. Даньшина.

Член палаты молодых законодателей при Совете Федерации добавила, что реализация инициативы потребует увеличения количества сотрудников и соответствующего медицинского персонала.