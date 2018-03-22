В США «заботливый» вор угнал машину с маленьким ребенком

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости . В американском городе Вест-Палм Бич преступник угнал машину, не заметив ребенка на заднем сидении. Однако вместо того, чтобы как можно быстрее скрыться с места преступления, он остановился у магазина и передал малыша продавцу. Об инциденте сообщает PalmBeachPost.com.

В ролик с камеры видеонаблюдения видено, как машина останавливается рядом с заправкой, из нее выбегает паникующий угонщик — чернокожий мужчина за 30 в белой майке — и куда-то несет переносную люльку с ребенком.

Мишель Эшби, совладелец ресторана на территории заправки, рассказала PalmBeachPost о том, как подозреваемый ночью стал стучать в дверь магазина. «Возьми ребенка, возьми ребенка!», — стал кричать угонщик продавцу.

Ребенок все это время спал. Продавец взял его, после чего вызвал полицию. Мама малыша смогла забрать его уже через полчаса. Почему она оставила его на заднем сидении одного, не уточняется.

"Продавец сказал, что подозреваемый казался очень напуганным и был в спешке, когда стучал в дверь", — добавила Эшби.

Полиции вскоре удалось обнаружить угнанное авто, но преступник все еще в бегах.