Ещё
В США «заботливый» вор угнал машину с маленьким ребенком
Далее:
Читайте также:
Ещё

В США «заботливый» вор угнал машину с маленьким ребенком 

РИА Новости 2 часа назад
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. В американском городе Вест-Палм Бич преступник угнал машину, не заметив ребенка на заднем сидении. Однако вместо того, чтобы как можно быстрее скрыться с места преступления, он остановился у магазина и передал малыша продавцу. Об инциденте сообщает PalmBeachPost.com.
В ролик с камеры видеонаблюдения видено, как машина останавливается рядом с заправкой, из нее выбегает паникующий угонщик — чернокожий мужчина за 30 в белой майке — и куда-то несет переносную люльку с ребенком.
Мишель Эшби, совладелец ресторана на территории заправки, рассказала PalmBeachPost о том, как подозреваемый ночью стал стучать в дверь магазина. «Возьми ребенка, возьми ребенка!», — стал кричать угонщик продавцу.
Ребенок все это время спал. Продавец взял его, после чего вызвал полицию. Мама малыша смогла забрать его уже через полчаса. Почему она оставила его на заднем сидении одного, не уточняется.
"Продавец сказал, что подозреваемый казался очень напуганным и был в спешке, когда стучал в дверь", — добавила Эшби.
Полиции вскоре удалось обнаружить угнанное авто, но преступник все еще в бегах.
РИА Новости: последние новости
В Тверской области полиция вернула матери ребенка, удерживаемого отцом В Хабаровском крае уже месяц ищут пропавшую семью с четырьмя детьми В Нижнем Новгороде устроили праздник для "солнечных детей"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: попробуйте узнать этих знаменитостей
Бузова анонсировала «сериал» о своей жизни35
Как снимался сериал «Золотая орда»7
9 интересных фильмов про инопланетное вторжение
10 фильмов, которые скрасят ожидание весны
Видео
04:23
Ольга Арефьева представила клип «Полночь»
Концерты
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
03:05
Темникова показала жизнь с роботом
Концерты
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
ТВ
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
04:42
Что шептал Нед Старк перед казнью
ТВ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение