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В Новгородской области ребенка убило спиленным деревом
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В Новгородской области ребенка убило спиленным деревом 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
Ребенка в Новгородской области убило спиленным деревом, решается вопрос о возбуждении уголовного дела — СК РФ
РИА Новости: последние новости
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