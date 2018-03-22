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В Новгородской области ребенка убило спиленным деревом
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В Новгородской области ребенка убило спиленным деревом
РИА Новости
2 часа назад
Фото:
Федеральное агентство политических новостей
Комментарии
Ребенка в Новгородской области убило спиленным деревом, решается вопрос о возбуждении уголовного дела —
СК РФ
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