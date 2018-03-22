В Новгородской области ребенка убило спиленным деревом 

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В Тверской области полиция вернула матери ребенка, удерживаемого отцом

В Нижнем Новгороде устроили праздник для "солнечных детей"

В Хабаровском крае уже месяц ищут пропавшую семью с четырьмя детьми