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Власти Подмосковья выбрали шесть санаториев, куда отправят детей из Волоколамска
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Власти Подмосковья выбрали шесть санаториев, куда отправят детей из Волоколамска 

ТАСС 20 часов назад
КРАСНОГОРСК /Московская область/, 21 марта. /ТАСС/. Власти Московской области отобрали шесть санаториев, куда планируют отправлять жителей Волоколамска, чтобы снизить воздействие местного полигона бытовых отходов «Ядрово» на их здоровье. Об этом сообщил журналистам в среду губернатор региона Андрей Воробьев по итогам совещания с активистами муниципалитета в правительстве Подмосковья.
"Также был большой запрос на время рекультивации и дегазации полигона, учитывая, что выбросы неминуемо будут, иметь возможность отправить и детей, и взрослых в санатории, дома отдыха, обеспечить размещение. Такие места нами подготовлены, это порядка шести санаториев и лагерей, которые сегодня могут предоставить комфортабельные условия", — сказал губернатор.
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