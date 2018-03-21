Власти Подмосковья выбрали шесть санаториев, куда отправят детей из Волоколамска

КРАСНОГОРСК /Московская область/, 21 марта. / ТАСС /. Власти Московской области отобрали шесть санаториев, куда планируют отправлять жителей Волоколамска, чтобы снизить воздействие местного полигона бытовых отходов «Ядрово» на их здоровье. Об этом сообщил журналистам в среду губернатор региона Андрей Воробьев по итогам совещания с активистами муниципалитета в правительстве Подмосковья.

"Также был большой запрос на время рекультивации и дегазации полигона, учитывая, что выбросы неминуемо будут, иметь возможность отправить и детей, и взрослых в санатории, дома отдыха, обеспечить размещение. Такие места нами подготовлены, это порядка шести санаториев и лагерей, которые сегодня могут предоставить комфортабельные условия", — сказал губернатор.