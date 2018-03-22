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В район Черемушки прилетит аист
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В район Черемушки прилетит аист 

Мои Черемушки 1 час назад
Фото: Мои Черемушки
31 марта в центре содействия семейному воспитанию «Юнона» пройдет «День аиста». Это мероприятие — возможность для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих нарушения интеллекта, обрести семью и новых друзей.
Потенциальные родители увидят подготовленные детьми концертную программу, примут участие в совместных мастер-классах, а также смогут получить консультации специалистов по вопросам семейного устройства детей. Напомним, ранее седьмой детский дом-интернат в Черемушках объединился с домом ребенка № 9 из района Коньково. Называется детское учреждение Центр содействия семейному воспитанию «Юнона». Такие изменения содействуют повышению качества воспитания и образования детей.
Мероприятие состоится в бывшем детском доме-интернате № 7 на Профсоюзной улице, дом 47, корпус 2. Откроются двери «Юноны» в 11:00. К участию в мероприятии приглашаются москвичи, имеющие заключение органов опеки и попечительства о возможности быть усыновителем (попечителем), приемным родителем, а также те, кто только проходит подготовку в «школах приемных родителей».
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