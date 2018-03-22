Занятия с логопедом запускают в культурном центре «Братеево»

Занятия с логопедом для детей и взрослых стартуют в здании районного культурного центра. Об этом сообщили на странице в социальной сети учреждения в среду, 21 марта.

Встречи с логопедом будут проводиться дважды в неделю — в понедельник и в среду в утренние, дневные и вечерние часы. Отмечается, что для того, чтобы записать ребенка в соответствующую группу, необходимо пройти первоочередную диагностику, где специалист определит уровень проблемы и ее возможное решение.

Уроки будут проводиться для детей от 3-4 до 16 лет. Специалист проведет занятия по коррекции звукопроизношения, логопедический массаж, артикуляцию и пальчиковую гимнастику. Помимо этого, специалист поможет развить фонематическое восприятие у ребенка.

Записаться на консультацию и определить время групповых или индивидуальных занятий на базе дома культуры «Братеево» можно лично у администраторов учреждения, а также по телефону: 8 (495) 340-63-67.