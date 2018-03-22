Медики Подмосковья не нашли у волоколамских детей следов сильной интоксикации

Первые анализы обратившихся в больницу Волоколамского района по ухудшению самочувствия детей и взрослых не выявили мощной интоксикации в организме, заявила главный терапевт Подмосковья Наталья Санина

«Пока ни в одном анализе, который готовится, не поступила информация, что существует мощная интоксикация у детей и взрослых», — приводит ее слова «Интерфакс»

Санина также добавила, что в настоящее время анализы находятся в работе, и ведомство держит это на контроле.