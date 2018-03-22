Медики Подмосковья не нашли у волоколамских детей следов сильной интоксикации 

Первые анализы обратившихся в больницу Волоколамского района по ухудшению самочувствия детей и взрослых не выявили мощной интоксикации в организме, заявила главный терапевт Подмосковья Наталья Санина.
«Пока ни в одном анализе, который готовится, не поступила информация, что существует мощная интоксикация у детей и взрослых», — приводит ее слова «Интерфакс».
Санина также добавила, что в настоящее время анализы находятся в работе, и ведомство держит это на контроле.
Напомним, что прошлой ночью, по данным местного муниципалитета, на полигоне «Ядрово» произошел выброс свалочного газа. Вчера в Волоколамске за медицинской помощью обратились более 50 детей, пятеро были госпитализированы. Их ухудшение самочувствия связали с запахом с полигона. Однако Роспотребнадзор не нашел превышения нормативов по содержанию загрязняющих веществ в воздухе Волоколамска.