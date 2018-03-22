Около полигона «Ядрово» в Волоколамске установят две аэрозольные пушки

"На полигон сегодня доставят две так называемые аэрозольные пушки, которые будут распылять на территории полигона специальное вещество, которое будет устранять неприятный запах, и не только устранять, но и, соответственно, его нейтрализовывать. Наша задача сейчас — при появлении этого запаха сразу его устранять, чтобы не было негативных последствий", — сказал Чупраков.

Как пояснил министр регионального ЖКХ Евгений Хромушин , аэрозольные пушки будут распылять нехимический препарат, который состоит из двух групп сильнодействующих бактерий. По его словам, данное вещество не просто нейтрализует запах, оно также снижает концентрацию активных органических веществ, которые выделяют запах.

"Также министерство транспорта пообещало закрепить одну машину, которая в режиме нон-стоп будет там находиться, чтобы если будет где-то разлом на полигоне, из которого идет массовый выброс, сразу над ним создавать облако аэрозоля из бактерий, которое позволит резко понижать концентрацию таких соединений", — добавил министр, уточнив, что запасы реагента и пушки взяты у Щелковского и Подольского водоканала.

ЧП в Волоколамске

По информации губернатора Московской области Андрея Воробьева, около 60 детей из разных школ Волоколамска в среду обратились к врачам из-за жалоб на самочувствие, шестерых госпитализировали. Ранее сообщалось, что местные жители связывали ухудшение самочувствия школьников с выбросом свалочного газа с местного полигона бытовых отходов «Ядрово», который, по данным администрации муниципалитета, произошел в ночь на среду. Врачи не подтвердили пока этой связи.

Ранее местные жители жаловались на плохие условия жизни вблизи «Ядрово» и неприятный запах, распространяющийся со свалки. Третьего и 10 марта в Волоколамском районе прошли митинги, его участники требовали закрыть и рекультивировать полигон и уволить нескольких должностных лиц. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил решить проблему до 15 июня и взял ее на личный контроль. До этого времени нидерландская компания Multriwell должна возвести и запустить на свалке систему сжигания свалочного газа.

Согласно планам министерства эакологии и природопользования Московской области, старую часть «Ядрово» закроют в апреле 2018 года, ее предстоит рекультивировать. Новый сегмент полигона откроется 24 марта, будет работать как минимум до 2030 года.