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«Аэлита» для детей
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Балет «Аэлита» для детей 

ИД «Собеседник» 10 минут назад
Фото: ИД "Собеседник"
30 марта в детском музыкальном театре им. Н. Сац — романтический балет «Аэлита». Футуристический и романтический балет Кирилла Симонова по роману Алексея Тостого «Аэлита» на музыку Глиэра — это трогательный и веселый рассказ о путешествии на Марс двух мечтателей и революционеров, которые хотят изменить мир, но в результате находят большую любовь.
Полеты в космической ракете, гонки на мотоциклах, русская и марсианская революции и любовь к неземной женщине — все сплелось в этом динамичном и очень современном премьерном балете Детского музыкального театра имени Наталии Сац.
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