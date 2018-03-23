Балет «Аэлита» для детей

30 марта в детском музыкальном театре им. Н. Сац — романтический балет «Аэлита». Футуристический и романтический балет Кирилла Симонова по роману Алексея Тостого «Аэлита» на музыку Глиэра — это трогательный и веселый рассказ о путешествии на Марс двух мечтателей и революционеров, которые хотят изменить мир, но в результате находят большую любовь.

Полеты в космической ракете, гонки на мотоциклах, русская и марсианская революции и любовь к неземной женщине — все сплелось в этом динамичном и очень современном премьерном балете Детского музыкального театра имени Наталии Сац.