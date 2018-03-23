У новосибирских школьников начинаются каникулы: в ГИБДД выделили патрули для проверок у школ

У новосибирских школьников начинаются каникулы — часть отправилась на недельных отдых уже накануне, 22 марта. В некоторых учебных заведениях занятия ещё продолжаются.

«Сегодня младшие классы последний день учатся — у нас пятидневка, завтра — старшие, у них последний день. Уроки по безопасности, классные часы», — отметили в школе №211. Эти школьники выйдут с каникул 2 апреля.

В школе №94 также сообщили, что у их учеников сегодня последний учебный день.

Даты каникул школы устанавливают самостоятельно, исходя из своего учебного плана.

Поэтому в некоторых школах уже каникулы начались. Например, ученики школы №23 сегодня уже не учатся. Но и с отдыха они выйдут раньше — 29 марта.

В связи с началом каникул автоинспекция Новосибирска усилила проверки на дорогах.

«В период проведения мероприятий Внимание каникулы, автоинспекторы усилили работу по выявлению нарушений ПДД, совершаемых детьми-пешеходами, нарушений правил перевозки детей.

Для этого выделяются отдельные экипажи, которые патрулируют дороги вблизи детских учреждений»,

— рассказал корреспонденту НГС Владислав Савченков.

Кроме того, автоинспекция просит водителей помнить правила перевозки детей, а родителей — объяснить детям, чтобы они не выходили на проезжую часть и не играли там.

Также безопасностью детей озаботились специалисты РЭС — в компании подчеркнули, что именно в каникулы возрастает электротравматизм, и также попросили родителей провести беседы с детьми.

«Проводя большую часть дня на улице, дети могут по незнанию либо из любопытства проникнуть на территорию трансформаторных подстанций. А это может привести к печальным последствиям — тяжелой травме или гибели. Отдельные опасения вызывают подростки, которые пытаются удивить окружающих, взбираясь на опоры высоковольтных ЛЭП и иные электроустановки с целью сделать «селфи» или снять видеоролик для размещения в социальных сетях», — передают в компании.

Предыдущие каникулы у школьников были зимой, во время новогодних праздников, тогда с 30 декабря по 10 января им разрешали бесплатный проезд в муниципальном транспорте.