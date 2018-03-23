Более 12 тысяч детей отдохнут в лагерях Воронежа летом 2018 года 

Кампания обойдётся в 98 млн рублей. Более 12 тыс. воронежских детей отдохнут в лагерях летом 2018 года, сообщила руководитель городского управления образования и молодежной политики Любовь Кулакова в четверг, 22 марта. Оздоровительная кампания обойдётся в 98 млн рублей, из них более 35 млн рублей выделят из городского бюджета. Традиционно летом в Воронеже будут работать 12 стационарных лагерей, которые примут на отдых 7850 детей, что на 2,3% больше, чем в 2017 году. Кроме того, будут работать 105 пришкольных лагерей, где продолжительность смены составит 14 дней. В них отдохнут ещё 3687 детей. Также будут организованы 22 пятидневных профильных лагеря для 501 ребёнка на базе ДЛО «Голубой экран», «Костёр», «Восток-4» и палаточный лагерь «Седьмой континент» на базе ДЛО «Зарница». Летом 2018 года трудовой занятостью охватят более 2,4 тыс. подростков. Заместитель главы администрации по социальной политике Надежда Савицкая поручила подготовить учреждения к приёму детей. Для этого проведут инструктажи с коллективами лагерей отдыха и спортивных школ об ответственности за безопасное пребывание людей на объектах отдыха, при проведении походов, организованных выездов. Дарья Крымова