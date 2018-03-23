Известный меценат Хазрет Совмен приехал в Красноярск

Хазрет Совмен побывал в доме-лицее, который был спроектирован и построен в 2003 году на средства его благотворительного фонда. Содержание детского дома с открытия и по настоящее время также осуществляется на его средства. Лицеисты подготовили большой концерт, пришли на него и уже взрослые выпускники детского дома.

«Для меня большая радость видеть всех вас, видеть ваши успехи, ребята! Я вам желаю учиться и ещё раз учиться, чтобы состояться в своём деле, а я для вас буду делать всё необходимое», — сказал на встрече с детьми Хазрет Совмен.

«Хазрет Меджидович является отцом и наставником для воспитанников дома-лицея и его выпускников. А для нас-красноярцев эталоном человека, который отличается любовью к жизни, к людям, к детям. От всех красноярцев я благодарю Вас, Хазрет Меджидович, за добрые дела и за поддержку нашего города!», — сказал мэр Красноярска Сергей Еремин

На средства мецената в Красноярске, в частности, построены современный детский сад в микрорайоне Покровский, храм Рождества Христова на правобережье, реконструированы часовня на Караульной горе и парк имени 1 Мая, созданы мемориальный комплекс в честь 70-летия Победы в Ленинском районе и парк имени 400-летия Красноярска в Советском районе, универсальная комплексная спортивная площадка на территории детского дома № 1.