Малышей в детских садах Екатеринбурга воспитывали уголовники

Свердловская прокуратура выявила нарушения в сразу нескольких детских садах Екатеринбурга. Проверка показала, что в дошкольных учреждениях работали люди, имеющие судимость, об этом сообщает в пятницу, 23 марта, «АиФ-Урал»

В связи с участившимися случаями жестокого обращения с воспитанниками в детских садах свердловская прокуратура провела проверку соблюдения законодательства в дошкольных учреждениях Екатеринбурга. По результатам, проверки надзорное ведомство выявило ряд нарушений. Так, в детском саду №555 в Октябрьском районе рабочим по обслуживанию здания был мужчина, который был осужден по статье «Побои» и «Присвоение и растрата». По итогам проверки свердловчанин был уволен. В садике №544 младшей воспитательницей была женщина, которая имела судимость по статье «Использование поддельного документа». Сейчас надзорное ведомство проводит проверку этого инцидента. Аналогичные нарушения были выявлены еще в 8 образовательных учреждениях Чкаловского района. По выявленным фактам прокуратура вынесла представления руководителям образовательных учреждений.

Отметим, что в соответствие со статьей 351.1 ТК РФ люди, имеющие судимость или подвергавшиеся уголовному преследованию, не могут работать в сфере образования, воспитания, развития несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, медицинского обеспечения и в сфере детско-юношеского спорта. Исключение может быть сделано только для тех работников, которые имеют судимость за преступление небольшой и средней тяжести. При этом к работе их должна допустить специальная комиссия по делам несовершеннолетних.

Также проверка надзорного ведомства показала, что в детских садах №270, 97 и 473 воспитатели не имели соответствующего педагогического образования и квалификации. Кроме того, в садиках №445 и 7 у сотрудников обнаружили санитарные книжки с признаками подделки. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Также в дошкольном учреждении №25 прокуратура выявила применение недопустимых методов воспитания. Так, в качестве наказания за плохое поведение воспитатель лишала малышей прогулки, оставляла в группе или закрывала детей в спальне. После проверки надзорного ведомства воспитатель был уволен.

Всего в Екатеринбурге работает 358 детских садов. По итогам проверки надзорное ведомство направило в суд 17 исковых заявлений, вынесло 44 представления и 9 постановлений о возбуждении дел об административном правонарушении. Кроме того, в адрес сити-менеджера Екатеринбурга Александра Якоба было вынесено представление с требованием принять меры, чтобы в будущем к работе в детских образовательных учреждениях не допускались лица, имеющие судимость и не получившие разрешение комиссии на допуск к работе с детьми, а также не имеющие соответствующего образования и квалификации.

Напомним, работа по выявлению непедагогического отношения к детям ведется уже на протяжении месяца. Масштабная проверка всех дошкольных учреждений должна будет завершиться в конце апреля.