Ещё
В Бруклинской библиотеке волонтеры бесплатно помогают детям с домашним заданием
Далее:
Читайте также:
Ещё
Если бы «Игру престолов» сняла студия Disney
Если бы «Игру престолов» сняла студия Disney

В Бруклинской библиотеке волонтеры бесплатно помогают детям с домашним заданием 

Ezhikezhik.ru 2 часа назад
Фото: Ezhikezhik.ru
В центральной библиотеке Бруклина любой ученик с 1 по 8 класс может получить бесплатную консультацию и помощь с домашним заданием. Несколько дней в неделю в читальных залах библиотеки работают волонтеры, которые помогают детям делать математику, обществознание, иностранные языки и помогают в других дисциплинах.
Кроме того, в задачу волонтеров входит рассказывать детям о том, как пользоваться справочниками, интернет-поисковиками и дополнительно развивать детские математические способности. Школьники могут приходить на занятия по одному, но могут также и объединяться в группы: с друзьями делать уроки всегда веселее.
В России подобных проектов нет, но есть похожая инициатива. Например, «Мосгортур» организует в библиотеках города «Продленки» — бесплатные занятия с детьми несколько раз в неделю. Одна из таких продленок работает в Детской библиотеке № 14 по адресу улица Дубининская, 20, стр. 1, метро «Павелецкая». Здесь с детьми бесплатно играют и занимают их после школы до прихода родителей. Однако уроки с детьми не делают.
Читайте также:
Как приучить ребенка к горшку: подробная инструкция от семейного консультанта
Winstrike Arena: в Москве открылся рай для геймеров
Педиатр Сергей Бутрий — о прививках, гомеопатии, ежегодных эпидемиях и детском иммунитете
Ezhikezhik.ru: последние новости
«Курсера» анонсировала стенфордский курс по грудному вскармливанию Летние лагеря с иностранными языками - 2018 Пиццерия MONICA объединяет семьи
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Звезды, начинавшие карьеру в фильмах для взрослых5
«Самые дорогие» усы в истории Голливуда исчезли
Как снимался сериал «Золотая орда»18
Тест: попробуйте узнать этих знаменитостей
Бузова анонсировала «сериал» о своей жизни65
Видео
04:23
Ольга Арефьева представила клип «Полночь»
Концерты
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
00:31
Звезды, начинавшие карьеру в фильмах для взрослых
Кино
03:05
Темникова показала жизнь с роботом
Концерты
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
ТВ
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение