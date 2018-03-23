В Бруклинской библиотеке волонтеры бесплатно помогают детям с домашним заданием

В центральной библиотеке Бруклина любой ученик с 1 по 8 класс может получить бесплатную консультацию и помощь с домашним заданием. Несколько дней в неделю в читальных залах библиотеки работают волонтеры, которые помогают детям делать математику, обществознание, иностранные языки и помогают в других дисциплинах.

Кроме того, в задачу волонтеров входит рассказывать детям о том, как пользоваться справочниками, интернет-поисковиками и дополнительно развивать детские математические способности. Школьники могут приходить на занятия по одному, но могут также и объединяться в группы: с друзьями делать уроки всегда веселее.

В России подобных проектов нет, но есть похожая инициатива. Например, «Мосгортур» организует в библиотеках города «Продленки» — бесплатные занятия с детьми несколько раз в неделю. Одна из таких продленок работает в Детской библиотеке № 14 по адресу улица Дубининская, 20, стр. 1, метро «Павелецкая». Здесь с детьми бесплатно играют и занимают их после школы до прихода родителей. Однако уроки с детьми не делают.

Читайте также:

Как приучить ребенка к горшку: подробная инструкция от семейного консультанта

Winstrike Arena: в Москве открылся рай для геймеров

Педиатр Сергей Бутрий — о прививках, гомеопатии, ежегодных эпидемиях и детском иммунитете