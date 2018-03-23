«Роуп-Скиппинг» и «Буратино»: в Орле стартует фестиваль семейного спорта

Фестиваль семейного спорта «Папа, мама, я — спортивная семья» пройдёт в областном центре в эти выходные, с 24 по 25 марта, сообщает пресс-служба администрации Орла.

Семьи из Советского и Заводского районов будут соревноваться 24 марта в 11 и 13 часов в спортивном центре филиала АО «Корпорация „Гринн“ „ТМК „Гринн“. Регистрация команд состоится с 10.30 и 12.30.

Команды Железнодорожного и Северного районов примут участие в фестивале 25 марта в 11 и 13 часов в спортивном зале МБУ ДО „Городской спортивно-оздоровительный центр“ на улице Маринченко, 9-б). Регистрация пройдёт с 10.30 и 12.30.

В спортивном конкурсе могут принять участие школьные команды семей с детьми в составе трёх человек (папа, мама, ребенок). Возраст детей в первой группе: 2008-2010 годов рождения; во второй группе: 2005-2007 годов рождения.

Среди состязаний будут „Роуп-Скиппинг“ (спортивная скакалка), „Выбивалы“, „Буратино“ и др. Участники соревнований получат призы и памятные подарки.