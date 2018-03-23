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Тюменские спасатели помогли малышу, застрявшему в стиральной машине
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Тюменские спасатели помогли малышу, застрявшему в стиральной машине 

72.ru 1 час назад
Фото: 72.ru
Накануне вечером, 22 марта, в Тюмени на улице Аграрной спасатели помогли ребенку, который застрял в стиральной машине. Малыш из-за любопытства просунул палец в отверстие оборудования и не смог его самостоятельно вытащить. Родители сразу позвонили в экстренные службы.
— Вызов поступил в 19:45. На место сразу выехали четыре человека личного состава. Они извлекли палец ребенка с помощью аварийно-спасательного инструмента, — прокомментировал Геннадий Грибич, заместитель руководителя пресс-службы МЧС по Тюменской области.
До этого спасатели помогали ребенку, игравшему с кольцом. Мальчик примерил украшение, проходил с ним какое-то время, а потом палец стал опухать. Снимать украшение пришлось сотрудникам ТОСЭР.
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