В садике на Уралмаше из-за больной нянечки детей поставили на учёт по туберкулёзу

О том, что ребята контактировали с больной женщиной, родители узнали только через месяц после её увольнения, когда пробы на туберкулёз у детей показали тревожные результаты.

Как рассказала Е1.RU мама одного из воспитанников — Татьяна, нянечкой в их группе работала молодая женщина, работала очень хорошо, и они сначала даже расстроились, когда она ушла с работы.

— Выходной в честь 23 Февраля должен был быть в понедельник, а у нас в садике он начался уже в пятницу, потому что в этот день его закрыли, чтобы помыть помещение. Потом, уже через месяц, нам рассказали почему — у нянечки выявили туберкулёз, — сказала она.

По её словам, неделю назад у детей взяли пробы на туберкулёз, а вчера родителям объявили результаты — у детей был прямой контакт с больным туберкулёзом.

— Мы спрашивали, куда пропала няня, но до этих анализов нам никто ничего не говорил, — говорит она.

По словам Татьяны, ближайший год им придётся жить как на иголках, пока не выяснится, чем обернулся для ребёнка этот контакт с больной нянечкой.

— Нам сказали, что инкубационный период длится до года. Сейчас моему ребёнку 6 лет, есть в группе семилетки, которые пойдут в школу, всего в группе около 20 человек. Родители в панике, — посетовала Татьяна. — В садике нам говорят, что сделали всё, что нужно. Но, получается, обо всей ситуации там было известно в конце февраля, а мы узнали об этом только сейчас. Наверное, анализы должны были провести сразу, а не спустя столько времени.

В Департаменте образования Екатеринбурга Е1.RU подтвердили, что месяц назад у младшего воспитателя детского сада № 478 во время планового медосмотра обнаружили туберкулёз.

— Сотрудник от работы был незамедлительно отстранен. После этого была проведена полная дезинфекция детского сада. Заключительная дезинфекция группы прошла 22 февраля 2018 года, — рассказали в департаменте образования.

Что касается сроков проведения дезинфекции, то их в садике тоже не нарушили.

— При таких случаях проводятся обязательные мероприятия: организация и проведение дезинфекционных мероприятий в 10-дневный срок; разработка и реализация плана мероприятий по профилактике и предупреждению туберкулеза; усиление контроля своевременного прохождения обследования учащихся и работников; контроль за направлением обучающихся на обследование в 14-дневный срок после выдачи направлений медицинской сестрой ДОУ, — сообщили там.

Сегодня прокуратура озвучила результаты массовых проверок екатеринбургских детсадов. В садике № 445 у 7 сотрудников выявили санитарные книжки с признаками подделки, сейчас ведётся проверка. Ещё оказалось, что садике № 544 работала нянечка с судимостью, а в садике № 555 судимость была у подсобного рабочего. Проверка также показала, что в садике при 25-й школе воспитательница за плохое поведение детей не выпускала их на прогулку и закрывала в спальне.

Случаи, когда в свердловских детских домах у сотрудников обнаруживали туберкулёз, не редкость — зимой 2016 года у 31-летней учительницы младших классов в посёлке Верхнее Дуброво (находится в 35 километрах от Екатеринбурга) обнаружили открытую форму туберкулёза.