Ещё
Минтруд видит улучшения в ситуации с рождаемостью с начала года
Далее:
Читайте также:
Ещё
Если бы «Игру престолов» сняла студия Disney
Если бы «Игру престолов» сняла студия Disney

Минтруд видит улучшения в ситуации с рождаемостью с начала года 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Глава Минтруда России Максим Топилин заявил на расширенном заседании коллегии министерства, что он видит положительные улучшения в ситуации с рождаемостью в первые месяцы 2018 года. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».
По его словам, первые месяцы показывают, что есть положительные улучшения и появляются определенные надежды относительно ситуации с рождаемостью в стране.
Министр обратился к руководству регионов с тем, чтобы они не допускали бюрократизации и бумажной волокиты с реализацией программы по выплатам пособий для семей с детьми — на первого и второго ребенка.
Кроме того, он попросил собрать всю необходимую информацию о ходе программы льготной ипотеки по 6% для семей, в которых с 1 января 2018 года появился второй или третий ребенок.
Ранее сообщалось, что Топилин пожаловался на «неважные дела» в вопросе назначения выплат на второго ребенка из средств материнского капитала.
Газета.Ru: последние новости
Прокуратура начала проверку из-за отравлений свалочным газом в Подмосковье Воробьев: нужно отправить максимальное количество детей из Волоколамска на отдых Воробьев: шестьдесят человек обратились к врачам из-за запаха с "Ядрово"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Звезды, начинавшие карьеру в фильмах для взрослых5
«Самые дорогие» усы в истории Голливуда исчезли
Как снимался сериал «Золотая орда»18
Тест: попробуйте узнать этих знаменитостей
Бузова анонсировала «сериал» о своей жизни65
Видео
04:23
Ольга Арефьева представила клип «Полночь»
Концерты
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
00:31
Звезды, начинавшие карьеру в фильмах для взрослых
Кино
03:05
Темникова показала жизнь с роботом
Концерты
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
ТВ
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение