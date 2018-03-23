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Илья Середюк поздравил работников культуры с профессиональным праздником
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Илья Середюк поздравил работников культуры с профессиональным праздником 

АиФ Кузбасс 56 минут назад
Фото: АиФ Кузбасс
«Хочу поблагодарить всех, кто работает на концертных площадках областного центра, кто вовлечён в творческий процесс, кто организует культурные события, приобщает юных кемеровчан к искусству» — обратился Илья Середюк к артистам, библиотекарям, сотрудникам музеев и школ искусств.
За последний год в Кемерове прошло 22 353 культурных мероприятия, в городе работают 51 учреждение культуры, 12 школ искусств, 28 библиотек, объединенных в Муниципальную информационно-библиотечную систему, Театр для детей и молодёжи, Музей-заповедник «Красная Горка».
Свыше 9 000 детей посещают школы искусств, принимают участие как в городских, так и в региональных конкурсах. В фондах музея-заповедника «Красная Горка» хранятся более 20 500 экспонатов, повествующих об истории Кемерова.
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