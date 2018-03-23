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На летний досуг воронежских детей потратят более 98 млн рублей
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На летний досуг воронежских детей потратят более 98 млн рублей 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Детские стационарные лагеря отдыха в летний сезон примут 7850 детей, об этом сообщила руководитель управления образования и молодежной политики Любовь Кулакова.
Традиционно летом будут работать 12 стационарных лагерей отдыха (7— муниципальных, 4— ведомственных и спортивная база). Они примут на отдых — 7850 детей, что на 2,3% больше, чем в прошлом году.
«Этим летом продолжится практика проведения профильных 10-дневных смен, в том числе спортивной и оборонной направленности. Кроме того, будут работать 105 пришкольных лагерей (2017 год — 103) и примут на отдых 3687 детей. Продолжительность смены в них составит 14 дней», — подчеркнула Любовь Анатольевна.
Кроме того, по словам руководителя управления образования и молодежной политики, будут организованы: 22 пятидневных профильных лагеря для 501 ребенка на базе ДЛО «Голубой экран», «Костер», «Восток-4»; палаточный лагерь «Седьмой континент» на базе ДЛО «Зарница», а также частные лагеря с дневным пребыванием. Трудовой занятостью совместно с Центром занятости населения «Молодежный» планируется охватить 2430 подростков.
«Всего в период летней кампании всеми формами отдыха, досуга, занятости планируется охватить порядка 70 тысяч человек. Для этого предусмотрено финансирование в размере более 98 млн рублей, из них более 35 млн будет выделено из городского бюджета», — подытожила Любовь Кулакова.
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