Власти Подмосковья выдадут детям из Волоколамского района путевки в лагеря

"Губернатор Московской области Андрей Воробьев на встрече с инициативной группой жителей Волоколамского района принял решение о предоставлении путевок для отдыха и оздоровления", — говорится в сообщении.

Отмечается, что детей Волоколамского района, обратившихся в органы соцзащиты Подмосковья, при необходимости вместе с родителями и при отсутствии медицинских противопоказаний направят в оздоровительные учреждения региона: Детский оздоровительно-образовательный центр «Юнармеец» (Щелковский район), Пансионат «Огниково» (Истринский район), ДСОЛ «Дружба», «Зеленый Городок» (Пушкинский район), Пансионат «Нара» (Наро-Фоминский район).

"По состоянию на 10.00 23 марта в органы соцзащиты обратились пять человек", — говорится в сообщении.

Сообщается, что после предоставления медицинской справки всех желающих направят в оздоровительные центры. Для получения путевки необходимо предоставить следующие документы: паспорт или свидетельство о рождении, справку 079 — У, справку о контактах, справку о состоянии здоровья взрослого. Подчеркивается, что документы можно получить в поликлинике или больнице по месту проживания.

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