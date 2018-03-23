Более 3 тысяч детей учатся по программе инклюзивного образования в 1123 школах Подмосковья

В Мособлдуме 22 марта прошел круглый стол на тему: «Социальная и образовательная инклюзия детей‐инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях в Московской области».

Председатель Комитета Моосблдумы по вопросам образования, культуры и туризма Олег Рожнов рассказал, что в 1123 школах Московской области свыше 3 тысяч детей учатся по программе инклюзивного образования. Дети с ограниченными возможностями здоровья получают образование в специальных коррекционных школах, либо в общеобразовательных учреждениях в коррекционных классах и группах.

Первый заместитель министра образования Московской области Наталья Пантюхина привела данные, что в Московской области получают образовательные услуги более 41 тысячи детей с ограниченными возможностями здоровья и свыше 22 тысяч

детей-инвалидов

от нуля до 18 лет. Обучение детей дошкольного возраста, которые имеют нарушения в состоянии здоровья и развития, особые образовательные потребности ведется в 614 детских садах комбинированного вида, а также в 46 детских садах компенсирующего вида.

Детские сады посещают свыше 2 тысяч

детей-инвалидов

и 32 тысяч детей с ограниченными возможностями здоровья. Те дети, которые стоят в очереди в единой информационной системе для получения места в детсаду имеют льготные условия и первоочередное право на зачисление. Родители

детей-инвалидов

освобождены от родительской платы.

Общее образование получают более 9 тысяч детей с ограниченными возможностями здоровья и свыше 14 тысяч

детей-инвалидов

По словам замминистра, в 2018 году по нормативу в год на одного обучающегося в детских садах по адаптированной программе приходится от 145 до 427 тысяч рублей. Средства предусмотрены в бюджете Московской области.

Согласно закону о финансовом обеспечении школ, в 2018 году на одного обучающегося по специальным программам направят от 143 до 577 тысяч рублей. В этом учебном году 649 обучающихся из 64 школ учатся с применением дистанционных технологий. В бюджете предусматривается ежегодно более 30 миллионов рублей на организацию дистанционного обучения.

Начальник управления

информационно-аналитической

работы и связей с общественностью министерства культуры Московской области Олег Дядьков рассказал, что в Подмосковье более 140 детских школ искусств имеют все необходимые условия для обучения детей, имеющих ограниченные возможности здоровья. Это порядка 70% от общего числа учреждений.

Через

три-четыре

месяца мы снова будем возвращаться к данной теме. Будем обсуждать, вырабатывать рекомендации. Нужно находить как можно больше эффективных механизмов, чтобы ребенок с особенностями здоровья находился в одной среде с другими детьми

— Олег Рожнов.