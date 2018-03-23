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За восемь лет марафон «Ты нам нужен» собрал более тридцати миллионов рублей
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За восемь лет марафон «Ты нам нужен» собрал более тридцати миллионов рублей 

Вести Калининград 41 минуту назад
Фото: Вести Калининград
Благотворительный марафон «Ты нам нужен» продолжается в Калининграде. В библиотеке имени Чехова в Калининграде прошла встреча с воспитанниками реабилитационных центров.
Это ещё один шаг для детей с ограниченными возможностями здоровья к социализации. Таким ребятам особенно необходимо общение.
Основная цель марафона — сбор средств. За восемь лет его проведения удалось собрать около тридцати миллионов рублей. Адресную помощь получили 443 ребёнка с тяжелыми заболеваниями. Но многим детям ещё нужна помощь.
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