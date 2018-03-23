Дети получили в подарок «пиратские сокровища»

21 марта 2018 года в школе № 1355, в дошкольном отделении «Кораблик» для детей средней группы № 5 прошло мероприятие «По морям, по волнам». Об этом сообщается на сайте учебного заведения.

В гости к детям пришёл известный киногерой — пират прозвищу Джек Воробей.

Он поприветствовал всех ребят и сказал, что сегодня не станет топить корабль юных мореплавателей. Джек пригласил отправиться с ним в путешествие по странам и континентам. Вот только сначала надо починить его пиратский корабль изрядно потрепанный штормами. Пират проверил выносливость детей, предложив им помериться силой в перетягивании каната и поднятия якоря. Когда все сошли на берег острова, появились морские ежики. Они сделали детям массаж. На обратном пути, путешественники посетили Египет и приняли участие в соревновании «Заверни мумию». Еще детям пришлось ответить на вопросы о морских обитателях. Когда пришла пора прощаться, пират поделился с ребятами своими сокровищами.