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Власти Мурманской области сохранят в 2018 году объемы финансирования детского отдыха
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Власти Мурманской области сохранят в 2018 году объемы финансирования детского отдыха 

ТАСС 1 час назад
Фото: ГТРК "Мурман"
МУРМАНСК, 23 марта. /ТАСС/. Власти Мурманской области сохранят в 2018 году масштабы охвата детей оздоровительными программами и объемы средств, выделяемых на отдых детей, на уровне прошлого года. Об этом сообщила в пятницу на заседании регионального правительства министр образования и науки области Наталия Карпенко.
"По сравнению с прошлым годом число детей, которые отдохнут и оздоровятся в рамках кампании, не уменьшилось. На эти цели в областном бюджете предусмотрено 275,7 млн рублей", — сказала она, добавив, что, в этом году летний отдых будет организован как минимум для 37,5 тыс. ребят, в том числе для 10,8 тыс. детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
По данным областного правительства, в минувшем году эта сумма составляла 275,5 млн рублей. Наталия Карпенко отметила, что особое внимание при организации отдыха будет уделяться безопасности детей.
Сохранят власти региона и меры социальной поддержки семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, уточнила Карпенко. Так, оплата путевки, проезда к месту отдыха и обратно ребят из таких семей осуществляется за счет средств областного бюджета. Для остальных в 2018 году плата за путевку в оздоровительные учреждения за пределы региона составит 25% от ее стоимости, дополнительно оплачиваются стоимость проезда и питания в пути.
В оздоровительные учреждения на территории региона все дети направляются бесплатно. Всего в период летних каникул в Мурманской области будут функционировать 86 детских оздоровительных лагерей. А одаренных детей ждут профильные центры «Артек», «Орленок», «Сириус». Кроме того, профильные смены по различным направлениям традиционно будут открыты на базе образовательных организаций региона.
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