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Максим Ш., июль 2002, Оренбургская область
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Если бы «Игру престолов» сняла студия Disney
Если бы «Игру престолов» сняла студия Disney

Максим Ш., июль 2002, Оренбургская область 

РИА Новости 30 минут назад
Номер анкеты: bpeg1-165jq
Куда обращаться: телефон регионального оператора банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, в Оренбургской области: 8 (3532) 34-26-16.
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