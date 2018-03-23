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Минздрав Подмосковья опроверг данные о случаях отравления в Клине
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Минздрав Подмосковья опроверг данные о случаях отравления в Клине 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Глава Минздрава Подмосковья Дмитрий Марков опроверг информацию в соцсетях о якобы имевших место фактах отравления в подмосковном городе Клин, сообщила пресс-служба ведомства.
"За минувшие сутки обращений в медицинские учреждения г. Клина лиц с признаками отравления не зафиксировано. Информация о якобы имевших место отравлениях, размещенная в ряде социальных сетей, не соответствует действительности", — заявил Марков.
В последнее время жители подмосковного Волоколамского района жалуются на неприятный запах от мусорного полигона «Ядрово». На территории полигона был введен режим ЧС. В среду ночью, по данным муниципалитета, на полигоне произошел выброс свалочного газа. По последним данным регионального минздрава, 21 марта в Волоколамскую больницу обратилось 77 детей, шестеро госпитализированы, на следующий день обратились 68 детей, никто не госпитализирован. Ухудшение их здоровья местные жители связали с запахом с полигона, однако замеры не выявили в воздухе Волоколамска превышения норм по вредным веществам.
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