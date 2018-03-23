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Летние лагеря за границей — 2018
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Летние лагеря за границей — 2018 

Ezhikezhik.ru 2 часа назад
Фото: Ezhikezhik.ru
Национальный детский образовательно-оздоровительный центр «Зубренок»
«Зубренок» называют «белорусским Артеком»: его возводили в 1969 году по аналогу самого известного советского лагеря. Он до сих пор знаменит ухоженной территорией, огромным выбором развлечений (от катания на катере по озеру и футбола до архитектурного оригами и кумихино) и международным признанием. В лагерь часто приезжают дети из других стран, именно здесь проходят фестивали, научные слеты и крупные детские конкурсы Беларуси.
Ехать в «Зубренок» стоит и за здоровьем. Центр располагает отдельным лечебным корпусом, где можно пройти массу процедур, от подводного душа и массажа до ароматерапии и ингаляций.
Где: оз. Нарочь, Беларусь
Цена: около 29 000 рублей
Возраст: 6-17 лет  Когда:
27 (28) мая — 13 (14) июня, 15 (16) июня — 02 (03) июля, 26 июня — 04 июля, 04 (05) июля — 21 (22) июля, 23 (24) июля — 9 (10) августа, 11 (12) августа — 28 (29) августа
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