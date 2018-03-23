Малышей научат танцевать и слышать музыку на Лермонтовском проспекте

Студия хореографии «Новые ритмы» культурного центра «Лидер» проводит набор маленьких танцоров.

Танцы для детей от трех лет помогут ребенку развить чувство ритма и любовь к физической активности, поспособствуют гармоничному развитию. Под руководством опытного педагога Марты Ясеницкой дети активно и с пользой проведут время.

Занятия проводят на внебюджетной и бюджетной основах.

Культурный центр расположен по адресу: Лермонтовский проспект, дом 2, корп. 2.

Подробную информацию о любом клубном формировании и мероприятиях культурного центра вы можете узнать по телефону 8 (495) 700-95-27. (вт)