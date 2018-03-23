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Малышей научат танцевать и слышать музыку на Лермонтовском проспекте
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Малышей научат танцевать и слышать музыку на Лермонтовском проспекте 

Управа района Выхино-Жулебино 2 часа назад
Фото: Управа района Выхино-Жулебино
Студия хореографии «Новые ритмы» культурного центра «Лидер» проводит набор маленьких танцоров.
Танцы для детей от трех лет помогут ребенку развить чувство ритма и любовь к физической активности, поспособствуют гармоничному развитию. Под руководством опытного педагога Марты Ясеницкой дети активно и с пользой проведут время.
Занятия проводят на внебюджетной и бюджетной основах.
Культурный центр расположен по адресу: Лермонтовский проспект, дом 2, корп. 2.
Подробную информацию о любом клубном формировании и мероприятиях культурного центра вы можете узнать по телефону 8 (495) 700-95-27. (вт)
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