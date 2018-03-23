В Клину опровергли информацию об ухудшении здоровья детей

В больницы подмосковного Клина не обращались дети с жалобами на кровотечения из носа и рвоту, также врачи фиксируют обычную для этого времени года заболеваемость ОРВИ, сообщается на сайте газеты «Серп и молот».

«В связи с появившейся в сетях информацией о якобы имевшихся случаях ухудшения здоровья детей, кровотечениях из носа и рвоты в общеобразовательных учреждениях округа в течение недели ведется мониторинг, запрашивается информация у всех участковых педиатров и врачей стационара. Таких случаев зафиксировано не было», — сказала главный врач Клинской детской городской больницы Ольга Стебловская.

Она также рассказала, что сейчас врачи детской больницы фиксируют обычную для этого времени года заболеваемость ОРВИ. Ежедневно от клинчан поступает порядка 140 вызовов.

«Анализы направляются в областной центр гигиены и эпидемиологии в Мытищах. Подтвержденных случаев гриппа в районе нет. Специалисты также ожидают снижения уровня заболеваемости ОРВИ в связи с наступающими каникулами», — добавляется в сообщении.

Главный врач Клинской детской городской больницы держит ситуацию на личном контроле.

Кроме того, по словам главного врача Клинской городской больницы Алексея Лабутина, специалисты в его медучреждении также не фиксировали аналогичных случаев жалоб детей на самочувствие.