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Красивые движения под музыку освоят участники занятия на Верхних Полях
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Красивые движения под музыку освоят участники занятия на Верхних Полях 

Управа района Марьино 2 часа назад
Фото: Марьинский вестник
Очередное занятие из цикла «Танцевальная разминка» состоится в одном из структурных подразделений Культурного центра имени Астахова в районе Марьино 25 марта.
Детям от 3 лет и родителям педагог покажет несложные движения под зажигательную музыку.
— Участниками мастер-класса смогут стать как дети, так и взрослые. Они выполнят упражнения на гибкость и пластичность, — пояснила Елена Саковец, специалист по связям с общественностью культурного центра.
Занятие начнется в 14.00 по адресу улица Верхние Поля, д. 38, корп. 1, подъезд 11. Участие бесплатное по предварительной регистрации. Телефон: 8 (495) 658-08-59. (то)
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