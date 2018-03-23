Красивые движения под музыку освоят участники занятия на Верхних Полях

Очередное занятие из цикла «Танцевальная разминка» состоится в одном из структурных подразделений Культурного центра имени Астахова в районе Марьино 25 марта.

Детям от 3 лет и родителям педагог покажет несложные движения под зажигательную музыку.

— Участниками мастер-класса смогут стать как дети, так и взрослые. Они выполнят упражнения на гибкость и пластичность, — пояснила Елена Саковец , специалист по связям с общественностью культурного центра.

Занятие начнется в 14.00 по адресу улица Верхние Поля, д. 38, корп. 1, подъезд 11. Участие бесплатное по предварительной регистрации. Телефон: 8 (495) 658-08-59. (то)