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Многодетная мама из Нового Уренгоя стала лучшей акушеркой Ямала
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Многодетная мама из Нового Уренгоя стала лучшей акушеркой Ямала 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
В Салехарде завершился конкурс профессионального мастерства среди акушерок округа «Славим человека труда!».
В нем участвовали 12 медицинских работников. Во время соревнования конкурсантки показали знания теории и практические навыки. Победительницей конкурса стала Анав Татарханова. В состязании не было равных ей по мастерству не только в родовспоможении, но и по пеленанию и купанию новорожденного ребенка.
Анав Татарханова работает в Новоуренгойской центральной городской больнице с 2009 года. Ей 28 лет, специальность акушерки она получила в Кизлярском медицинском училище. Она — многодетная мама, воспитывает троих детей. Лучшая акушерка Ямала — очень скромный человек в обычной жизни, немногословная, но в коллективе за нее все рады.
«Только Анав могла достойно представить нашу больницу на региональном уровне. Она опытная, знающая свое дело акушерка, и что замечательно — она профессионал, умеющий правильно принимать решения в сложных ситуациях. Это дорогого стоит. Она замечательная мама, младшему из троих детей — всего 9 месяцев. Анав владеет всеми современными методиками в акушерстве. Мы — наш коллектив, её семья — встречали её в аэропорту с шарами и цветами и благодарили за победу. Она подняла престиж нашей больницы!», — сказала главная медицинская сестра Новоуренгойской центральной городской больницы Елена Антипенко.
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