В детских садах республики проходят медико-санитарные проверки

Принятые меры по факту заражения дизентерией детей в детском саду №22 г. Майкопа обсудили сегодня на внеочередном заседании республиканской санитарно-противоэпидемической комиссии под председательством заместителя премьер-министра РА Натальи Широковой

По данным Минздрава РА, от вспышки кишечной инфекции пострадало 43 человека пострадавших, из которых 26 — дети. С 28 февраля функционирование детского сада было приостановлено. Медики провели обследование персонала и воспитанников ДОУ. Заболевшие были госпитализированы, контактировавшие с ними прошли профилактическое лечение. К настоящему времени детский сад работает, допуск к работе персонала и прием детей осуществлялся при наличии справок о состоянии здоровья.

Участники комиссии также заслушали доклад о проведённых Управлением Роспотребнадзора по РА проверках. Сначала года проверено 13 детских садов. Специалистами выявлен ряд нарушений, касающихся несоблюдения требований санитарного и дезинфекционного режима, неудовлетворительные знания персонала по данному вопросу, недостаточный контроль поступающих на пищеблок продуктов и другие.

Подводя итог обсуждению, Наталья Широкова отметила социальную значимость вопроса и поручила представителям муниципалитетов подключиться к работе по приведению детских садов в соответствие с нормами.

«Глава республики Мурат Кумпилов поставил перед нами задачу по обеспечению качественного питания в детских садах и школах. При этом сегодня мы услышали о том, что ряд продуктов попадает на пищеблоки без документов. На муниципальном уровне не отслеживается исполнение предписаний контрольно-надзорных органов. Нужно наладить систему информирования об итогах проверок и принятых мерах по устранению выявленных нарушений», — подчеркнула вице-премьер РА.

Наталья Широкова дала поручение ответственным руководителям на местах лично ознакомиться с санитарно-противоэпидемической ситуацией в детских садах и проводить такие выезды на регулярной основе.

Кроме того, в рамках заседания обсудили вопрос обеспечения образовательных учреждений медработниками, их аттестации, повышения квалификации и переобучения.