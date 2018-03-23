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«Это ужас»: глава администрации Покрова шокирован дракой школьников
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«Это ужас»: глава администрации Покрова шокирован дракой школьников 

360tv.ru 1 час назад
Вячеслав Аракелов, глава администрации города Покров, где ученики одной из школ избили оскорбившего девочку семиклассника, признался «360», что драка привела его в ужас. Чиновник отметил, что не понимает причин такой агрессии.
Откуда в них сколько жестокости? Я послушал запись одной из девочек, фигурантка этого дела. Это страшно, когда ребенок говорит «кровища», когда позволяет себе сказать: «Я прекратила бить потому что не хотела испачкаться»
— Вячеслав Аракелов.
Он добавил, что 25−26% расходной части бюджета Покрова тратится на цели, связанные с воспитанием детей. Однако даже при этом, по недосмотру родителей, возникают подобные ситуации.
Одни родители находят возможность заботится о воспитании детей, о их моральном состоянии, в встраивании в общественную среду. Но есть те родители, которые не находят такой возможности по разным причинам. Чаще всего это субъективные причины
— глава администрации Покрова.
22 марта ученики школы № 1 жестоко избили сверстника, оскорбившего их подругу. Виновница конфликта снимала все происходящее на телефон, а затем присоединилась к драке. По словам директора, пострадавший никогда никому не грубил и часто пропускал школу
из-за  болезни. Мать мальчика рассказала, что три года назад ее сыну поставили инвалидность.
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