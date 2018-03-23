«Это ужас»: глава администрации Покрова шокирован дракой школьников

Вячеслав Аракелов , глава администрации города Покров, где ученики одной из школ избили оскорбившего девочку семиклассника, признался «360», что драка привела его в ужас. Чиновник отметил, что не понимает причин такой агрессии.

Откуда в них сколько жестокости? Я послушал запись одной из девочек, фигурантка этого дела. Это страшно, когда ребенок говорит «кровища», когда позволяет себе сказать: «Я прекратила бить потому что не хотела испачкаться»

— Вячеслав Аракелов.

Он добавил, что 25−26% расходной части бюджета Покрова тратится на цели, связанные с воспитанием детей. Однако даже при этом, по недосмотру родителей, возникают подобные ситуации.

Одни родители находят возможность заботится о воспитании детей, о их моральном состоянии, в встраивании в общественную среду. Но есть те родители, которые не находят такой возможности по разным причинам. Чаще всего это субъективные причины

— глава администрации Покрова.

22 марта ученики школы № 1 жестоко избили сверстника, оскорбившего их подругу. Виновница конфликта снимала все происходящее на телефон, а затем присоединилась к драке. По словам директора, пострадавший никогда никому не грубил и часто пропускал школу

из-за болезни. Мать мальчика рассказала, что три года назад ее сыну поставили инвалидность.