31 марта ЦССВ им. Г. И. Россолимо приглашает на «День Аиста»

31 марта в ЦССВ им. Россолимо пройдет праздник «День Аиста». Это традиционное мероприятие, которое проводят два раз в год — в марте и октябре.

В программу праздника включен концерт, подготовленный ребятами с ограниченными возможностями здоровья. Это нынешние воспитанники Центра, а также его выпускники. Выступающие покажут вокальные и танцевальные номера. Кроме этого, запланирован показ маленького спектакля — сказки «Рукавичка».

Гостей мероприятия ждет сюрприз в виде памятных сувениров, которые сделаны руками воспитанников центра. Они называются «Тепло детских рук». Также они смогут увидеть поделки из природных материалов, бисерные украшения, аппликации в музее Центра «Москвичи».

В конце праздника состоится «круглый стол». Он будет посвящен семье. Участники встречи обсудят вопросы усыновления детей с ограниченными возможностями здоровья, особенности их воспитания. Свои рекомендации дадут психологи и педагоги.

Отметим, что на «День Аиста» приглашают тех, кто учится или уже прошел школу приемных родителей, кто только готовиться стать усыновителями, опекунами или приемными родителями.